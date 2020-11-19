شكرا لقرائتكم دجلة يتعادل وديا ضد غزل المحلة بهدف لكل منهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا وادي دجلة ضد غزل المحلة ودياً بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم استعداداً لمباريات الدوري المصري الممتاز.

خاض فريق وادي دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى، أولى مواجهاته الودية، اليوم الخميس، أمام غزل المحلة فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وبعد مواجهة المحلة سيبدأ الفريق الدجلاوى فى معسكر إعداده المغلق الذى سينطلق غدًا الجمعة، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجارى، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان.

ويخوض وادى دجلة المواجهة الودية الأولى أمام غزل المحلة قبل السفر إلى العين السخنة لانطلاق معسكر الإعداد، والذى سيخوض خلاله الفريق الدجلاوى مواجهة أمام إنبى يوم الأربعاء 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 26، على أن ينتهى معسكر السخنة يوم 27 من نوفمبر الجارى.