شكرا لقرائتكم مران الاسماعيلى.. محاضرة ريكاردو وظهور شيلونجو وتأهيل فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الاول لكرة القدم للاسماعيلى ، مرانه اليوم ضمن التحضيرات للموسم الجديد واياب الدور قبل النهائى من كاس محمد السادس للاندية.

وبدأ التدريب بمحاضرة استمرت لفترة طويلة ، حرص خلالها مدرب الفريق البرازيلى “ريكاردو” على شرح بعضآ من الجمل الخططية ومعالجة بعض الاخطاء التى وقع بها اللاعبين خلال الوديات السابقة للتفادى منها ، ثم قام اللاعبين بالدوران حول الملعب لمدة 10 دقائق ، تبعها تقسيمة على وسط الملعب توقفت اكثر من مرة لتوجية بعض المهام والتعليمات للاعبى الوسط للتخلص من الكرة فى اسرع وقت وعدم ارتكاب اخطاء .

وشارك فى المران بينسون شيلونجو ، بينما خاض الثنائى محمد مصلحى وفخرالدين تدريبات تأهيلية تمهيدا للمشاركة فى التدريبات الجماعية. وينتظر الاسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .