شكرا لقرائتكم نتائج مباريات دوري اليد اليوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى المحترفين لكرة اليد الذى عاد إلى الحياة مجددا بعد فترة توقف بمواجهة الجزيرة وحدائق الاهرام أمس للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث شهدت لقاءات قوية على صعيد المجموعتين الأولى والثانية .وشهدت المجموعة الأولى فوز كلا من، طلائع الجيش على أسيوط الرياضى 39/ 27 و الطيران على بترول أسيوط 17/ 16 و الزمالك على هليوبوليس 36/30، فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ،الأهلى على الأوليمبى 29/23 و وسبورتنج على المعادى 32/23 و أصحاب الجياد على الشمس 24/23.”،فيما تعادل الزهور مع البنك الأهلى 26/26 .

من ناحية أخرى، أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.