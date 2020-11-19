مرتضى منصور : أؤيد مبادرة " لا للتعصب " ..وعمرى ما أسيب بلدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تأييده ، لمبادرة لا للتعصب التى أطلقها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة لنبذ التعصب بين الجماهير فى الوسط الرياضى ، بالتزامن مع مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تجمع فريقى الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ، قائلا : " اؤيد مبادرة كرم جبر لا للتعصب ".

وأضاف منصور خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده رئيس النادى على هامش اجتماعه مع مجموعات ومديرى الصفحات الزملكاوية ، أن جمهور الزمالك اتحد وخاطب وزير الرياضة بأن نادي الزمالك أصبح مهدد ، لأن الفريق لديه خوف من عدم الاستقرار ، وبالتالى سيحتاج النادى الى استدانة الاموال قائلا :" هنرجع نشحت " .

وتابع: "تقدمنا بشكاوى ضد عمرو الجناينى لعدة جهات لكن لم يرد علينا أى حد، أنا جئت الزمالك من خلال الجمعية العمومية وهى فقط من تستطيع أن تمشينى ، البلد فيها قانون".

أضاف: "عمرى ما هسيب بلدي، مصر عندي أغلى من الزمالك وأغلى من نفسي، ولو الموضوع زاد عن حده هنعمل جمعية عمومية".

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الخميس، بمقر النادي، في صالة الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق، وذلك على هامش اجتماعه مع مجموعات ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما قرر رئيس الزمالك الاجتماع مع مسئولي الصفحات البيضاء وذلك من أجل الحديث حول تحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل النهائي الأفريقي دون الدخول في أية مشاحنات مع الجماهير الحمراء، وذلك قبل القمة الأفريقية المنتظرة بين قطبى الكرة المصرية في النهائي التى تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها حيث تعد تلك المرة بمثابة الأولى التي يلتقى فيها الزمالك مع الأهلى في النهائي الأفريقي منذ انطلاق مسابقة دورى أبطال إفريقيا التي يسعى الأبيض إلى التتويج بلقبها بعد غياب دام سنوات منذ آخر لقب فاز به الفريق عام 2002