شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يفتتح البوابة الرئيسية لمقر الجزيرة بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، بوابة النادي الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة، بعد الانتهاء من أعمال إنشائها، ويعكس تصميم البوابة الجديدة شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر، حيث شهد مقر النادي بالجزيرة طفرة إنشائية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، استكمالًا للخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كل المستويات.

وفي هذا السياق شهد مقر الأهلي بالجزيرة العديد من عمليات التطوير الإنشائي والمعماري، ومن بينها تطوير البوابة الرئيسية وتجديد الأسوار الخارجية للنادي.



بوابة الاهلي

على صعيد مختلف، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الذين انتهت إعاراتهم، وهم صلاح محسن وناصر ماهر "سموحة" ومحمد شريف "أنبي" وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان "الجونة" وجاءت عودة الخماسي بعد تقديم مستويات طيبة مع الأندية التي تمت إعاراتهم إليها، حيث عقد الخماسي اليوم جلسة مع سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى ،يجري محمود كهربا، لاعب وسط الاهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقب، وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية. ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

كما شارك المإلى أليو ديانج، لاعب ألفريق بقوة فى تدريبات الكرة عصر اليوم بعد انتظامه فى تدريبات ألفريق. .وكان اللاعب قد غادر مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام ناميبيا، متأثرًا بإصابة خفيفة قبل أن ينتظم اليوم فى تدريبات الكرة بألفريق، ويعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وشارك أيمن أشرف، لاعب ألفريق فى المران الجماعي، وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو، التى أقيمت مؤخرًا فى التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2022