شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: المخالفات الحقيقية موجودة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه من محاولات البعض العمل ضد النادي.

وقال رئيس النادي على هامش اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية: «كيف أعمل في هذا المناخ الصعب، نجوم الفريق يريدون الرحيل، مناخ غير مناسب للعمل أبدا».

وتابع: «المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في مصر، اعتمدت لائحة نادي الزمالك، وهم الآن يقومون بإلغاء اللائحة، ليكون النادي بلا لائحة وبلا رئيس».

وأضاف: «الجمعية العمومية لنادي الزمالك انتخبت مرتضى منصور، ولكن البعض لا يريد وجود رئيس قوي للنادي ويريدون من خربوا النادي».

واختتم رئيس النادي تصريحاته مؤكداً أن هناك مخالفات لمجلس إدارة النادي الأهلي، لكن الإعلام لا يتحدث عنها وفي الزمالك لا يوجد مخالفة واحدة، والموظف الذي يخطأ يتم تحويله للنيابة فوراً، وأتحدى الجميع أن يظهر مخالفة واحدة.