شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «لاعبو الزمالك مش حاسين بالأمان قبل نهائي افريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استيائه من محاولات البعض العمل ضد النادي.

وفجر منصور مفاجاة من العيار الثقيل بخوفه من تاثير هذه الظروف المحيطة بالفريق وقال خلال الموتمر الذي يشهده النادي حاليا، إن «لاعبي الزمالك لا يشعرون بالأمان قبل نهائي دوري ابطال افريقيا في حين ان المنافس يتم الطبطة عليه وتوفير الهدوء والاستقرار تاني».

وقال رئيس النادي على هامش اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية: «كيف أعمل في هذا المناخ الصعب، نجوم الفريق يريدون الرحيل، مناخ غير مناسب للعمل أبدا».