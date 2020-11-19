شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي: «عايز اشوف مين اللي يقدر يحل المجلس أو يعزلني من الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه يتحدى أي شخص يقول أو يثبت ان نادي الزمالك عنده مخالفة واحدة، مشيراإلى أن المخالفات الموجودة بالنادي حاليا هي مخالفات ممدوح عباس ومجلسه.

وتحدي مرتضي منصور أي فرد يقدر يخل مجلس الزمالك أو يعزله من رئيس النادي لاننا في بلد القانون والدستور

أضاف منصور- خلال اجتماع الجروبات البيضاء والمؤتمر الصحفي المنعقد في النادي حاليا – أنه ساهم بقوة فيما وصل إليه الناديحاليا.. حيث حقق الفريق الأول العديد من البطولات وكذلك الإنشاءات الموجودة في كل مكان هو أيضا من قام بعملها، موضحا أن جميعالإنشاءات الموجودة في النادي من أموال النادي والاعضاء، ولا يوجد دعم من أي جهة لنا.