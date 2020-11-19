شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى لـ«وزير الرياضة»: طبّق القانون ولو عندي مخالفة واحدة حاسبني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على احترامه لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي وصفه بأنه إنسان نظيف اليد.
وقال رئيس النادي في تصريحاته اليوم على هامش اجتماعه مع أصحاب الجروبات الزملكاوية، إن الجميع عليه احترام الدستور والقانون، وعلى وزير الرياضة أن ينفذ ذلك، والدستور ينص على تنفيذ الحكومة للقوانين على مرتضى أو غيره ولو عندي مخالفة واحدة حاسبني.
وتابع: «أقول للإعلاميين أن يظهروا أي مخالفة واضحة على مجلس إدارة نادي الزمالك لكنهم لن يجدوا».
وأضاف: «القانون ينص على قيام الوزير بإبطال أي قرار لمجلس إدارة أي نادٍ في حال كان القرار خاطئًا، وأنا أطالب الوزير لو عندنا في نادي الزمالك أي قرار خاطئ عليك إبطال قرارنا».
وتابع: «كانت هناك جلسة بين رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس النادي الأهلي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والجلسة كانت بالصور، بعدها بيوم واحد تم إعلان عزل رئيس نادي الزمالك، هل هكذا تتم إدارة الأمور؟!».
وأضاف: «لماذا يروج بعض الإعلاميين بوجود مخالفات في نادي الزمالك، لا توجد أي مخالفة في نادي الزمالك، نحن ناس شرفاء، وعليكم بالرجوع لتصريحات المستشار تركي آل الشيخ عندما قال إن مرتضى رفض الحصول على أي أموال وتحويلها إلى حساب النادي».
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