شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: لا يمكن أن يختار الخطيب مجلس إدارة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم مقبل على بطولة مهمة جدًا أمام غريمه التقليدي الأهلي، لذلك لابد من توفير الهدوء والاستقرار للنادي.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه يخاطب جميع من يسمعونه بأن هناك ناديين كبيرين في مصر، الأهلي الذي يحترمه ويحترم جماهيره، ولكن لا يمكن أن يختار مجلس إدارة الأهلي رئيس نادي الزمالك، مشددًا على أنه ضد العنف وضد المعايرة وضد الفوضى، مهما يحدث، وسبق أن أكد قبل ذلك أن أي مشجع يجب عليه الالتزام وعدم النزول إلى الشارع.

وتابع منصور: «نحترم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونحبه جدًا، ولكن النادي لم يحصل على أي أموال من الدولة، وكل المنشآت التي تمت في النادي على حساب الأعضاء، وما بيننا وبين الوزير هو القانون والدستور».