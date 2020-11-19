شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لم ولن أخطئ في بلدي.. والزمالك في خطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تأكيده بأنه لم ولن يخطئ في حق بلده، مشددا على أنه وطني ويحب تراب بلده ويدعم جيش وشرطة وقضاء بلاده.

وأضاف منصور، خلال اجتماع الجروبات البيضاء والمؤتمر الصحفي المنعقد في النادي حاليًا، أنه لا يوجد أي مكان بما فيه مجلس النواب قادر على صناعة الرجال، بل الرجال هم من يصنعون أي مكان، مشيرا إلى أنه لأول مرّة يقول هذا الكلام، وأن نادي الزمالك في خطر، ومن الوارد أن يتم هدمه.