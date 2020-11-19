شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «اللي بيحصل في الزمالك حرام اللاعيبة عايزة تمشي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ما يحدث مع النادي من قوى الشر لا يتحمله بشر ونتعرض لحروب شرسة، تعوقنا عن العمل في النادي ومواصلة الإنجازات والبطولات.
وقال منصور، في الموتمر الصحفي المنعقد بصالة كمال درويش: «كيف نستعد لنهائي أفريقيا والنادي كله مهدد واللاعبين عايزين يمشوا بسبب القلق والخوف على ناديهم».
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الوضع في مصر
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اصابات
111,613
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تعافي
101,421
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وفيات
6,495
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