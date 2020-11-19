شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك في خطر في ناس عايزة تهد النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن النادي في خطر حقيقي وبعض الناس عايزة تهده وتعيده لعصور الظلام.

وأضاف منصور، في تصريحات، خلال الموتمر الصحفي، اليوم بنادي للزمالك، أنه لن يسمح لأحد بهدم النادي.

وتابع منصور: «الزمالك ملك أعضائه، والجمعية العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في تحديد مصيره».