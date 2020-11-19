شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلي يفوز على الأوليمبي ببطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي على نظيره الأوليمبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2020-2021، وأقيمت المباراة بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 13-13، ولكن الأهلي استطاع التقدم في الشوط الثاني وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 23-29.
ومن المقرر أن يلتقي فريق القلعة الحمراء مع نظيره البنك الأهلي، الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.
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