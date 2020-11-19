شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أنا عضو نواب طول عمري.. وسأظل داعمًا لبلدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يتحدث عن انتخابات مجلس النواب وأنه سيكتفي فقط بالتأكيد على أنه كان الأول في سباق الانتخابات.
وقال منصور، خلال اجتماعه الشهري بروابط المشجعين وجروبات السوشيال ميديا: «أنا طول عمري داعم لبلدي ولجيش وشرطة بلدي وسأظل داعمًا لبلدي ولن أسمح لقنوات الإخوان الإرهابية بالشماتة في بلدي».
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