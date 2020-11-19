ريال مدريد يكشف عن آخر تطورات إصابة راموس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

كشف نادي ​ريال مدريد​ الإسباني عن آخر تطورات إصابة قائد الفريق ​سيرجيو راموس​.



وتعرض راموس للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب ​إسبانيا​ أمام ألمانيا في المباراة التي إنتهت بفوز لاروخا التاريخي بسداسية نظيفة ضمن فعاليات دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح النادي الملكي في بيان "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لسيرجيو راموس، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أنه يعاني من إصابة في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليمنى، بانتظار تطور حالته".

ولم يحدد الريال مدة غياب راموس، في وقت يواصل الميرينغي إستعداداته لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني، السبت المقبل، ومواجهة إنتر ميلانو بعدها في دوري أبطال أوروبا.