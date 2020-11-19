ساوثامبتون يعلن تمديد عقد روميو حتى 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
أعلن نادي ساوثامبتون الإنكليزي، عن تمديد عقد نجم وسط الفريق اورييل روميو، لمدة عامين ونصف حتى عام 2023.
وكشف النادي الانكليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن روميو دخل موسمه الأخير من عقده، لكنه قرر البقاء في ملعب "سانت ماري" حتى عام 2023.
واضاف، أن روميو بات واحدا من أهم اللاعبين في الفريق، حيث خاض 198 مباراة، كما توج بجائزة اللاعبين والجماهير كأفضل لاعب في موسم 2016-2017 في ساوثامبتون.
واعرب الاسباني في تصريحات لموقع ناديه عن سعاجته للبقاء داخل صفوف الفريق، بالاضافة الى شعوره بالحماس لم يشعر له في السابق".
وأضاف:" أشعر وكأنني في بيتي، وهذا أمر عظيم أن ألتزم مع هذا الفريق لفترة أطول".
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