مرتضى منصور: الزمالك ينهار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

أشار رئيس نادي ​الزمالك​، ​مرتضى منصور​ إلى أن فريق الكرة "ينهار" بسبب غياب الإستقرار.



ويواصل "الابيض" إستعداداته لمواجهة مصر السبت المقبل، ضمن منافسات كأس مصر، ليواجه بعدها ​الأهلي​ بنهائي دوري أبطال في 27 تشرين الثاني الحالي.

وأوضح منصور في مؤتمر صحفي: "فريق الكرة ينهار ويضيع، وكل اللاعبين يريدون الرحيل بسبب غياب الاستقرار، كل يوم يقول لي لاعب أريد الرحيل بسبب المناخ العام وما يحدث في الزمالك، والأهلي لديه استقرار لأن عنده إعلام قوي، لكن الزمالك لا".

وأضاف: "امنحونا العدل والأمان مثل الأهلي حتى يتحدث معي الجميع عن بطولة دوري أبطال إفريقيا والاستقرار الفني للفريق الكروي".

وختم منصور: "المسؤولون قالوا "طز" في البطولة أو استقرار النادي في سبيل تحقيق مساعيهم بإبعادي عن رئاسة النادي".