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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقامة مباراة هوفنهايم وشتوتغارت في موعدها رغم حالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
أعلن نادي هوفنهايم عن اقامة المباراة امام شتوتغارت في موعدها بعد رفض تأجليها بسبب وجود اصابات بفيروس كورونا في صفوفه.
وقال أليكساندر روزن المدير الرياضي في هوفنهايم، إن ناديه كان يعلم أن تلك الخطوة غير قانونية، لكنهم رغم ذلك تقدموا بالطلب وتم رفضه.
وأصيب 7 لاعبين من هوفنهايمبفيروس كورونا المستجد، كما تم وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي الأسبوع الماضي.
يذكر ان هوفنهايم يحتل المركز 13 في ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم برصيد 7 نقاط، في حين يحتل شتوتغارت المركز 8 برصيد 10 نقاط.
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