اقامة مباراة هوفنهايم وشتوتغارت في موعدها رغم حالات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

أعلن نادي هوفنهايم عن اقامة المباراة امام ​شتوتغارت​ في موعدها بعد رفض تأجليها بسبب وجود اصابات بفيروس ​كورونا​ في صفوفه.



وقال أليكساندر روزن المدير الرياضي في هوفنهايم، إن ناديه كان يعلم أن تلك الخطوة غير قانونية، لكنهم رغم ذلك تقدموا بالطلب وتم رفضه.

وأصيب 7 لاعبين من ​هوفنهايم​بفيروس كورونا المستجد، كما تم وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي الأسبوع الماضي.

يذكر ان هوفنهايم يحتل المركز 13 في ترتيب ​الدوري الالماني​ لكرة القدم برصيد 7 نقاط، في حين يحتل شتوتغارت المركز 8 برصيد 10 نقاط.