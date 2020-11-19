مهاجم ريال مدريد اتخذ قرار الرحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

أكد تقارير صحفية أن مهاجم ​ريال مدريد​، الصربي ​لوكا يوفيتش​ بات قريباً من الرحيل عن صفوف النادي الملكي في الميركاتو الشتوي المقبل.



وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يوفيتش عزم على الرحيل معتبراً أنه خرج من حسابات المدرب ​زين الدين زيدان​.

ولا يحصل مهاجم الصربي على دقائق كافية على أرض الملعب ورغم ذلك يواصل مدرب المنتخب ليوبيسا تومباكوفيتش الاعتماد عليه، وتم استدعاؤه لثلاث مواجهات مهمة، ضد اسكتلندا وضد المجر وروسيا.

ويرجح أن يغادر الصربي في ميركاتو الشتاء في كانون الثاني القادم، إذ لا يتناسب الصربي تماماً مع أسلوب لعب زيدان، الذي يفضل الاعتماد على كريم بنزيما في الهجوم كما لا ينسجم على أرض الملعب مع زملائه الذين بالكاد يمررون له، ولا سيما بنزيما نفسه.