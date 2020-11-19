شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف مستجدات اصابة مدحت عبد الهادي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن أن مدحت عبد الهادى، المدرب العام للأبيض، يخضع لفترة عزل صحى للتعافى من فيروس كورونا، موضحًا أن حالة عبد الهادى مستقرة وفى حالة تحسن مستمر وقريب من العودة لممارسة مهام عمله مع الأبيض، بعد أن يخضع لمسحة طبية أخرى فى اليومين المقبلين.ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر إقامتها مساء بعد غد السبت، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته المقبلة لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى أبناء ميت عقبة للفوز باللقاء والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

من المقرر، أن يلتقى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.