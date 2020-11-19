شكرا لقرائتكم إصابة كهربا بكورونا.. مسحة جديدة لنجم الأهلى السبت بعد إيجابية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري محمود كهربا، لاعب وسط الاهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل، وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية. ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

من ناحية أخرى ، شارك محمد شريف، لاعب الاهلى فى مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادى إنبي. وعقد محمد شريف جلسة مع الجهاز ألفني؛ للحديث عن المرحلة المقبلة، خاصة بعدما عاد اللاعب لتدريبات ألفريق عقب انتهاء فترة الإعارة التى قضاها فى صفوف إنبى وقدم فيها مستويات جيدة. ويستعد الأهلى لمواجهة «أبو قيرللأسمدة» فى كأس مصر بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ8.

كما شارك المإلى أليو ديانج، لاعب ألفريق بقوة فى تدريبات الكرة عصر اليوم بعد انتظامه فى تدريبات ألفريق. .وكان اللاعب قد غادر مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام ناميبيا، متأثرًا بإصابة خفيفة قبل أن ينتظم اليوم فى تدريبات الكرة بألفريق، ويعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وشارك أيمن أشرف، لاعب ألفريق فى المران الجماعي، وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو، التى أقيمت مؤخرًا فى التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2022