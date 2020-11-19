شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح يجتمع بمنتخب الشباب لشرح تعديلات قوانين التحكيم الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الحكم الدولى المعتزل عصام عبدالفتاح، جلسة بلاعبي منتخب الشباب تحت 20 سنة والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين ، لشرح أهم تعديلات قوانين التحكيم الجديدة للعام الحالي للاعبين قبل مغادرتهم لتونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتنايا.ومن المنتظر أن يعقد عبدالفتاح جلسة أخرى باللاعبين، قبل السفر إلى تونس لتذكرتهم بآخر قوانين التحكيم الجديدة، قبل خوض فعاليات البطولة.

ويستعد شباب الفراعنة، لمواجهة فريق منتخب السويس، وديًا، غدًا، الجمعة، على ملعب السويس، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا.

ويخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقر فندق الإقامة صباح الأحد المقبل.

وتجري المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.