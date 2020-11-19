شكرا لقرائتكم حازم إمام راحة من تدريبات الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم الخميس والذي يقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية. ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر. خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. جاء ذلك عقب عودته من صفوف المنتخب حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي خفيف بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم. وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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