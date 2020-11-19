شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أدعم مبادرة لا للتعصب قبل نهائي أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تأييده ، لمبادرة لا للتعصب التى أطلقها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة لنبذ التعصب بين الجماهير فى الوسط الرياضى ، بالتزامن مع مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تجمع فريقى الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ، قائلا : " اؤيد مبادرة كرم جبر لا للتعصب ".
ويعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الخميس، بمقر النادي، في صالة الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق، وذلك على هامش اجتماعه مع مجموعات ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما قرر رئيس الزمالك الاجتماع مع مسئولي الصفحات البيضاء وذلك من أجل الحديث حول تحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل النهائي الأفريقي دون الدخول في أية مشاحنات مع الجماهير الحمراء، وذلك قبل القمة الأفريقية المنتظرة بين قطبى الكرة المصرية في النهائي التى تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها حيث تعد تلك المرة بمثابة الأولى التي يلتقى فيها الزمالك مع الأهلى في النهائي الأفريقي منذ انطلاق مسابقة دورى أبطال إفريقيا التي يسعى الأبيض إلى التتويج بلقبها بعد غياب دام سنوات منذ آخر لقب فاز به الفريق عام 2002
وأضاف منصور خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده رئيس النادى على هامش اجتماعه مع مجموعات ومديرى الصفحات الزملكاوية ، أن جمهور الزمالك اتحد وخاطب وزير الرياضة بأن نادي الزمالك أصبح مهدد ، لأن الفريق لديه خوف من عدم الاستقرار ، وبالتالى سيحتاج النادى الى استدانة الاموال قائلا :" هنرجع نشحت " .
وتابع: "تقدمنا بشكاوى ضد عمرو الجناينى لعدة جهات لكن لم يرد علينا أى حد، أنا جئت الزمالك من خلال الجمعية العمومية وهى فقط من تستطيع أن تمشينى .. البلد فيها قانون".
أضاف: "عمرى ما هسيب بلدي، مصر عندي أغلى من الزمالك وأغلى من نفسي، ولو الموضوع زاد عن حده هنعمل جمعية عمومية".
وجدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأكيده بأنه لن يخطئ في حق بلده ، مشددا على أنه وطني ويحب تراب بلده ويدعم جيش وشرطة وقضاء بلاده.
أضاف منصور خلال اجتماع الجروبات البيضاء والمؤتمر الصحفي المنعقد في النادي حاليا أنه لا يوجد أي مكان بما فيها مجلس النواب قادر على صناعة الرجال، بل الرجال هم من يصنعون اي مكان.. مشيرا إلى أنه لأول مرّة يقول هذا الكلام، وأن نادي الزمالك في خطر، ومن الوارد ان يتم هدمه.
أشار رئيس الزمالك إلى أنه يخاطب جميع من يسمعونه، بأن هناك ناديين كبارا في مصر، الأهلي الذي يحترمه ويحترم جماهيره، ولكن لا يمكن ان يختار مجلس إدارة الاهلي رئيس نادي الزمالك.. مشددا على أنه ضد العنف وضد المعايرة وضد الفوضى، مهما كان يحدث، وسبق أنا أكد قبل ذلك ان اي مشجع يجب عليه الالتزام وعدم النزول إلى الشارع.
وتابع منصور: "نحترم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونحبه جدا، ولكن النادي لم يحصل على اي أموال من الدولة، وكل المنشآت التي تمت في النادي على حساب الاعضاء، وما بيننا وبين الوزير هو القانون والدستور".
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