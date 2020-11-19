مران الزمالك.. برنامج تأهيلي لإسلام جابر في "الجيم"

جدة - عمرو شويل خضع إسلام جابر لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم وذلك بعد مشاركته في تقسيمة الفريق وبعض الجمل التدريبية التي خضع لها الفريق في مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وينفذ جابر برنامجا تأهيليا في الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي لرفع حالة الإجهاد التي يعاني منها.

خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.