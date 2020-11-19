شكرا لقرائتكم أول تعليق للأهلي على إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي حقيقة مخالطة محمود عبد المنعم كهربا لعدد من اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية عقب تأكد إصابة اللاعب الدولي بفيروس كورونا خلال المسحة الأخيرة التي خضعها لها المارد الأحمر قبل مواجهة الكأس المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» فى كأس مصر بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ8.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن محمود عبد المنعم كهربا في عزل صحي بمنزله منذ معرفته بنتيجة التحاليل التي خضع لها على ان يتم سحب عينة منه السبت المقبل لمعرفة موقفه من المباريات المقبلة.

أضاف عبد الحفيظ أن النادي الأهلي وكافة اللاعبين يتمنون الشفاء للاعب حتى يستطيع المشاركة في المباريات الحاسمة وعلى رأسها نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشدد سيد عبد الحفيظ على أن جميع اللاعبين في الأهلي بخير ولم يدخل أي لاعب في حجر صحي بخلاف محمود كهربا بعدما اثبتت النتيجة سلبية العينة لجميع أعضاء الفريق.

وواصل مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمود كهربا لم تظهر عليه اية أعراض تدعونا للقلق ونتمنى له الشفاء العاجل في اقرب وقت.

ويجري محمود كهربا، لاعب وسط الاهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقب، وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية. ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

من ناحية أخرى، شارك محمد شريف، لاعب الاهلى فى مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادى إنبي. وعقد محمد شريف جلسة مع الجهاز ألفني؛ للحديث عن المرحلة المقبلة، خاصة بعدما عاد اللاعب لتدريبات ألفريق عقب انتهاء فترة الإعارة التى قضاها فى صفوف إنبى وقدم فيها مستويات جيدة.