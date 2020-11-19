شكرا لقرائتكم الخطيب يرحب بالمغربي بدر بانون في مران الأهلى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بالوافد الجديد المغربي بدر بانون والذى انضم إلى القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم.

أجرى بانون مسحة كورونا عقب ظهوره للمرة الاولي فى القلعة الحمراء تمهيدًا لمشاركته فى تدريبات الفريق بعد اعلان الأهلى منذ فترة ضم اللاعب المغربي لمدة 4 مواسم .

وكان بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان فى استقباله رأفت إبراهيم إدارى الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.











