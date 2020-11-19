شكرا لقرائتكم خالد الغندور يساند كهربا بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الإعلامى خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك الأسبق، على دعم ومساندة النجم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى، بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19"، مساء اليوم الخميس، حيث كتب الغندور، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: "ربنا يشفى كهربا من فيروس كورونا ويشفى كل مريض".

الغندور

وتصدر "كهربا" قائمة ترند تويتر فى مصر، بمئات التغريدات بعد إعلان إصابة نجم الأهلى محمود عبد المنعم كهربا، بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مساء اليوم الخميس، حيث حرص عدد كبير من المدونين على التغريد متمنين الشفاء لنجم القلعة الحمراء وأن يتخطى هذه المرحلة ويعود بسرعة إلى الملاعب مرة أخرى، والمشاركة فى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجارى أمام الزمالك.

وأثبت نتيجة مسحة كورونا محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الأهلى أصابته بفيروس كورونا عقب أجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات، ومن المنتظر أن يخضع كهربا لفحص جديد ومسحة بعد غدا السبت للوقوف على حالته.