شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يفتتح البوابة الرئيسية لمقر الجزيرة بعد التطوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفتتح محمود الخطيب رئيس نادى الاهلى بوابة النادى الرئيسية عقب تطويرها وذلك ضمن سياسية التجديد في حضور من أعضاء مجلس الإدارة، ويظهر على البوابة عبارات تاريخ – مبادئ – تطوير ، بخلاف اللافتة الرئيسية على البوابة " النادى الأهلى للرياضة البدنية "

واستعاد الأهلي السولية بعد مشاركته مع منتخب مصر في مباراة توجو الأولى بالقاهرة السبت الماضي في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة والتى أنتهت بفوز مصر بهدف نظيف بعدما حصل السولية على بطاقة صفراء ثانية ليغيب عن اللقاء الثاني أمام توجو أول أمس، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات والذي انتهى بفوز مصر بثلاثة أهداف لهدف كما لم يشارك هاني في اللقاء الثاني أمام توجو بسبب إصابته في الركبة وأن ان كان جهاز الأهلي قد أكد أن إصابة هاني بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك بإستاد القاهرة.

وتواصل عبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي الدوليين وأطمأن عليهم وتأكد من سلامتهم خاصة ديانج الذي أكد جاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وشدد اللاعب في اتصال هاتفي مع سيد عبد الحفيظ أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة ، وأكد أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط ، كما شدد مدير الكرة على أن أيمن أشرف الذي غادر مباراة مصر وتوجو بملعب الأخير مساء الثلاثاء حالته جيدة،إذ غادر أرض الملعب لإصابته بكدمة بسيطة في الركبة وأراد جهاز المنتخب إراحته بخروج في الدقيقة 85.