شكرا لقرائتكم هذا ما تصطاده "صنارة" فرج عامر والخطيب فى حضور حسن حمدى بالبحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة، صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و حسن حمدى الرئيس السابق للقلعة الحمراء و حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خلال تواجدهم في رحلة بحرية و صيد الأسماك، علّق على الصورة قائلا:" اجمل رحلة صيد في البحر الاحمر ( الجونة ) كابتن محمود الخطيب و كابتن حسن حمدي و دكتور حسن مصطفي".



فرج عامر

ومن جانب أخر، بحث محمود الخطيب مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق تطورات جهود الأخير للتعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما جدد مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم فى ضم اللاعب الصيف الجارى بدلاً من السنغالى آليو بادجى.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع موسيمانى مؤخراً بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها العروض المحلية والخارجية لأكثر من لاعب بالفريق بجانب الصفقات الجديدة والتدعيمات التى يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت الجلسة لتطورات مفاوضات موسيمانى مع صن داونز لحسم صفقة سيرينو للأهلى فى ظل العلاقة القوية التى تربط المدير الفنى للأهلى بإدارة صن داونز، بعدما قام بتدريب الفريق الجنوب أفريقى لمدة ثمانية أعوام حقق خلالها العديد من الإنجازات المحلية والقارية، أبرزها الفوز بدورى أبطال أفريقيا عام 2016.

من ناحية أخرى، يتسلم بيتسو موسيمانى تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد تقريراً عن موقف المصابين فى الفريق ومدى إستجابتهم للعلاج الذى يخضون له خلال الفترة الماضية للتعافى من الأصابات المختلفة التى يُعانون منها، وتضم قائمة المصابين فى الأهلى أكثر من لاعب وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعانى هذا الثنائى من إصابات طويلة ومعهم الثنائى حسين الشحات ورامى ربيعة الذى تبدو حظوظ مشاركته فى نهائى أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء .

فيما يعقد موسميانى جلسة مع جهازه المعاون غداً السبت من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى بحيث يبدأ الأهلى غداً التدريبات بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام، ويبحث المدرب الجنوب أفريقى مع معاونيه خطة الأهلى للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبى للنهائى الافريقى بالتنسيق مع جهازه المعاون فى ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للإصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.