رابطة الدوري الالماني ترفض تأجيل مباراة هوفنهايم وشتوتغارت 24 ساعة

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برلين: أعلن المدير الرياضي لنادي هوفنهايم ألكسندر روزن أن مباراة فريقه ضد ضيفه شتوتغارت ستقام في موعدها المحدد السبت، بعدما رفضت رابطة الدولي الألماني لكرة القدم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب تواجد سبعة لاعبين في صفوفه في الحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال روزن "قدمنا طلبًا بالتأجيل ليوم واحد لأنه بحلول ذلك الوقت (الأحد) ربما يكون لدينا لاعب أو لاعبان آخران متاحان وخارج الحجر الصحي". وأضاف "تم رفض الطلب وفقا لقواعد المباراة ونحن نقبل ذلك".

وتنص قوانين رابطة الدوري على ضرورة إقامة المباراة إذا كان لدى الفريقين ما لا يقل عن 15 لاعبا جاهزا، كما هو الحال بالنسبة لهوفنهايم.

ومن بين لاعبي هوفنهايم السبعة الخاضعين للحجر الصحي حاليا الدولي سيباستيان رودي والمهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل وقلب الدفاع كيفن فوغت. وقال روزن إنه لا يعاني أي لاعب من السبعة بأعراض خطيرة للفيروس.

ويعاني هوفنهايم منذ فوزه الكبير على بايرن ميونيخ 4-1 في أيلول/سبتمبر الماضي عندما أنهى سلسلة انتصارات أبطال أوروبا التي استمرت 23 مباراة متتالية. وبعد أن تصدر البوندسليغا لفترة وجيزة في الشهر ذاته، تراجع هوفنهايم إلى المركز 13 بعد أن حصل على نقطة واحدة من آخر خمس مباريات في الدوري.