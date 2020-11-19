شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حالة قفشة بعد إصابته فى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادي الأهلي عن حالة محمد مجدي قفشة نجم الفريق بعد تعرضه لإصابة في الوجه خلال مران الفريق اليوم استدعت تدخل الجهاز الطبي لعلاجه، وأكد مسئولو الأهلي أن قفشة تعرض لجرح في الوجه استلزم علاجه غرزتين، إلا أن حالة اللاعب مطمئنة وسيكون جاهزاً لمباريات الفريق المقبلة سواء في كأس مصر أو في بطولة دوري أبطال افريقيا.

في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ثلاثي الفريق العائد من فترة الإعارة، ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الجمعة، وأشار إلى أنه اجتمع بالثلاثي العائد من فترة الإعارة قبل انطلاق مران الأهلي مساء اليوم؛ بالإضافة إلى اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق معهم.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني حدد برنامجًا تدريبيًّا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.