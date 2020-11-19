شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فريق الكرة بيضيع واللاعيبه عايزة تمشى ..ولا يحق للجنة الاولمبية عزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب ليس من اختصاصاتها عزل رئيس نادي ، بل هذا من اختصاصات و سلطات وزير الرياضة ، الدكتور أشرف صبحى ، وأضاف رئيس الزمالك أنه ليس فوق القانون ولم يتم اتخاذ أى قرار ضده واذا كان هناك شيئا يؤخذ عليه فسوف يقوم وزير الرياضة بإعلان أى قرار يخصه ، وفى حالة عدم وجود أى مخالفة منه عليه يعتبر هذا مهزلة لأنه لا يوجد مخالفات فى الزمالك.

وأشار منصور أن فريق الكرة يضيع وينهار خاصة وأن جميع لاعبى الفريق يريدون الرحيل عن الزمالك ، لان ما يجلب الطولات هو الاستقرار ، وهو مالم يتوافر فى الوقت الحالى بالنادى ، والمناخ غير مناسب للبطولات ، و اختتم حديثه قائلا :" انا شريف ومعنديش مخالفات ".

ويعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الخميس، بمقر النادي، في صالة الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق، وذلك على هامش اجتماعه مع مجموعات ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما قرر رئيس الزمالك الاجتماع مع مسئولي الصفحات البيضاء وذلك من أجل الحديث حول تحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل النهائي الأفريقي دون الدخول في أية مشاحنات مع الجماهير الحمراء، وذلك قبل القمة الأفريقية المنتظرة بين قطبى الكرة المصرية في النهائي التى تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها حيث تعد تلك المرة بمثابة الأولى التي يلتقى فيها الزمالك مع الأهلى في النهائي الأفريقي منذ انطلاق مسابقة دورى أبطال إفريقيا التي يسعى الأبيض إلى التتويج بلقبها بعد غياب دام سنوات منذ آخر لقب فاز به الفريق عام 2002

وتابع منصور: "نحترم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونحبه جدا، ولكن النادي لم يحصل على اي أموال من الدولة، وكل المنشآت التي تمت في النادي على حساب الاعضاء، وما بيننا وبين الوزير هو القانون والدستور".