شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. سفرية بيروت وراء إصابة كهربا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، علم ”الخليج 365” كواليس سفر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" يوم السبت الماضى الموافق 14 نوفمبر الجارى، لاسيما وأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أكد حينها إن كهربا وزميله صالح جمعة حصلا على إذن مسبق بالغياب عن تدريب الفريق فى ذلك اليوم، لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها.

وعلم ”الخليج 365” إن كهربا فى هذا اليوم سافر إلى بيروت للتصوير مع أحد البرامج الخاصة بـ"الفن" وهو ما قد يكون أدى لتعرض اللاعب للإصابة بفيروس كورونا، حيث أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها كهربا إنه مصاب بكورونا، رغم عدم ظهور أعراض المرض عليه، ليتم عزل اللاعب لحين شفاءه.

وتأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.

ومن المنتظر أن يخضع كهربا لفحص طبى جديد ومسحة بعد غدا السبت للوقوف على حالته، وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات استعدادًا لمواجهة الزمالك، يوم 27 من الشهر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى.