شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تدعم اللاعب بعد إصابته بكورونا: كهرب الفيروس واصعقه يا فولت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر "كهربا" قائمة ترند تويتر فى مصر، بمئات التغريدات بعد إعلان إصابة نجم الأهلى محمود عبد المنعم كهربا، بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مساء اليوم الخميس، حيث حرص عدد كبير من المدونين على التغريد متمنين الشفاء لنجم القلعة الحمراء وأن يتخطى هذه المرحلة ويعود بسرعة إلى الملاعب مرة أخرى، والمشاركة فى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجارى أمام الزمالك.





وتنوعت تغريدات المغردين، من خلال الهاشتاج، حيث قال حسن: "ألف سلامة عليك يا حبيبى، ربنا يشفيك شفاءً من عنده لا يُغادر سقماً عاجلاً غير آجل ان شاء الله"، وقال كيلانى: "للأسف كهربا اتصاب بكورونا، ربنا يتم شفاه على خير ويستر على باقى الفريق ويعدى الأسبوع ده على خير"، وقال آخر: "كهرب الفيروس واصعقه يا كهربا.. شفاك الله وعفاك".





وقال محمد حجاج: "إن شاء الله تعود سريعا يا فولت وتكهرب الملعب يوم 27.. ألف سلامة يا كهروب"، وقال خالد: "ألف سلامة على لاعبنا الفولت العالى محمود كهربا مع تمنياتنا بالشفاء العاجل، إن شاء الله المسحة يوم السبت تطلع سلبية ويشارك فى النهائى".





أثبت نتيجة مسحة كورونا محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الأهلى أصابته بفيروس كورونا عقب أجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

و تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.

ومن المنتظر أن يخضع كهربا لفحص جديد ومسحة بعد غدا السبت للوقوف على حالته.



