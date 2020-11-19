شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع مع المعارين بعد عودتهم إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الذين انتهت إعاراتهم، وهم صلاح محسن وناصر ماهر "سموحة" ومحمد شريف "أنبي" وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان "الجونة" وجاءت عودة الخماسي بعد تقديم مستويات طيبة مع الأندية التي تمت إعاراتهم إليها، حيث عقد الخماسي اليوم جلسة مع سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى ،يجري محمود كهربا، لاعب وسط الاهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقب، وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية. ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.
كما شارك المإلى أليو ديانج، لاعب ألفريق بقوة فى تدريبات الكرة عصر اليوم بعد انتظامه فى تدريبات ألفريق. .وكان اللاعب قد غادر مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام ناميبيا، متأثرًا بإصابة خفيفة قبل أن ينتظم اليوم فى تدريبات الكرة بألفريق، ويعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.
وشارك أيمن أشرف، لاعب ألفريق فى المران الجماعي، وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطنى أمام توجو، التى أقيمت مؤخرًا فى التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2022
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