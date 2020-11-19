شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق الأهلى إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

و تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.

ومن المنتظر أن يخضع كهربا لفحص جديد ومسحة بعد غدا السبت للوقوف على حالته.

و ظهر المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى القلعة الحمراء منذ قليل لأول مرة بعد التعاقد مع الأهلي مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوى المغربي مقابل مليونى دولار.