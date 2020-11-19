شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للأهلى على إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
ويجري محمود كهربا، لاعب وسط الاهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقب، وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية. ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.
من ناحية أخرى، شارك محمد شريف، لاعب الاهلى فى مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادى إنبي.
وعقد محمد شريف جلسة مع الجهاز ألفني؛ للحديث عن المرحلة المقبلة، خاصة بعدما عاد اللاعب لتدريبات ألفريق عقب انتهاء فترة الإعارة التى قضاها فى صفوف إنبى وقدم فيها مستويات جيدة.
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