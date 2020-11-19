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أول تعليق للأهلى على إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي حقيقة مخالطة محمود عبد المنعم كهربا لعدد من اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية عقب تأكد إصابة اللاعب الدولي بفيروس كورونا خلال المسحة الأخيرة التي خضعها لها المارد الأحمر قبل مواجهة الكأس المقبلة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..ويستعد النادي الأهلي لمواجهة «أبو قير للأسمدة» فى كأس مصر بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ8.

 

ويجري محمود كهربا، لاعب وسط الاهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقب، وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية. ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

 

من ناحية أخرى، شارك محمد شريف، لاعب الاهلى فى مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادى إنبي.

وعقد محمد شريف جلسة مع الجهاز ألفني؛ للحديث عن المرحلة المقبلة، خاصة بعدما عاد اللاعب لتدريبات ألفريق عقب انتهاء فترة الإعارة التى قضاها فى صفوف إنبى وقدم فيها مستويات جيدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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