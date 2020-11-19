شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشارك فى تدريبات الزمالك.. وجنش "لاعبًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، فى تدريبات الفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة خلال تنفيذ إحدى الجمل التدريبية الخاصة بالتمرير القصير، وحرص باتشيكو على المشاركة من أجل تصحيح بعض الأمور الفنية للاعبين، كما شارك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق فى التقسيمة كلاعب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر إقامتها مساء بعد غد السبت، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته المقبلة لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويسعى أبناء ميت عقبة للفوز باللقاء والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

من المقرر، أن يلتقى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.