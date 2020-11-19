شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد الدوليين وبرنامج منفرد لمصطفى محمد فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم طارق حامد ومحمود حمدى "الونش"، ثنائى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، حيث جاءت مشاركة الثنائى عقب عودتهما من معسكر المنتخب الوطنى الذى خاض مباراتى توجو، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022، حيث خصص الجهاز الفنى تدريبات خاصة لهما، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام نادى مصر، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، فى المباراة التى من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

كما انتظم محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، فى تدريبات الأبيض الجماعية عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبى، وأدى الثلاثى برنامجًا تدريبيًا خاصًا بالجرى حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة، فيما انتظم محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض، فى تدريبات حراس المرمى تحت قيادة عمرو عبدالسلام بعد عودته من صفوف المنتخب، حيث أدى أبو جبل التدريبات بشكل طبيعى برفقة زملائه الحراس محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد.

وخضع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لبرنامج تدريبى منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وجاء ذلك عقب عودته من صفوف المنتخب عقب مباراة توجو، حيث يعانى اللاعب من إجهاد عضلى خفيف وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

فيما شارك الثنائى محمود علاء وأحمد سيد "زيزو"، لاعبا الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق، وأدى الثنائى التدريبات بشكل كامل بعد عودتهما من معسكر المنتخب الوطنى حيث يؤدى علاء التدريبات الجماعية فى ظل عدم مشاركته فى مباراتى توجو، كما شارك زيزو فى التدريبات الجماعية بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية أمس.

ويستعد الزمالك عقب لخوض مباراة الأهلى التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.