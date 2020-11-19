إصابات الأهلي.. "غرزة في وجه أفشة" وكدمة قوية للطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

الأخبار السيئة حول إصابات لاعبي الأهلي ما زالت مستمرة على مسامع الجمهور الأحمر قبل 8 أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبعد إصابة جونيور أجايي في تمرين الأربعاء، تعرض محمد مجدي أفشة لإصابة قوية في الوجه استدعت تدخلًا جراحيًا سريعًا.

ومنح الطبيب محمد مجدي أفشة العلاج اللازم، بعد "غرزة" في الوجه في محاولة للتعامل مع الجرح في الملعب.

ولن تمنع إصابة محمد مجدي أفشة مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن قد يفضل موسيماني مدرب الأهلي منحه راحة في مواجهة كأس مصر.

وفي نفس التوقيت تعرض الحارس الثاني في الأهلي علي لطفي للإصابة، بعد كدمة قوية في القدم استدعت تلقي العلاج خارج الملعب.

وفي نفس السياق أجرى النادي الأهلي فحوصات طبية "رابيد تيست" لكل اللاعبين وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع في مصر؛ وذلك استعدادًا لمواجهة السبت ضد أبوقير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.