مران الأهلي.. عودة ديانج وأشرف.. وتحفيز الخماسي العائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شهد مران النادي الأهلي اليومي عودة المالي أليو ديانج من الإصابة التي لحقت به مع منتخب بلاده، ليشارك بقوة وبصورة طبيعية في التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ديانج كان قد تعرض لإصابة في مباراة مالي وناميبيا هذا الأسبوع، قبل أن يعود للانتظام في التدريبات مع النادي الأهلي عقب التعافي من الكدمة التي تعرض لها.

كما عاد أيمن أشرف مدافع الفريق للمشاركة في التدريبات بعد التعرض للإصابة أمام منتخب توجو مع الفريق المصري في لقاء حسمه بطل القارة التاريخي لصالحه (3-1).

وبات أيمن أشرف وأليو ديانج مستعدان للمشاركة مع الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، يوم السبت المقبل إذا رأى الجهاز الفني حاجة لذلك، أو قد يقرر موسيماني الاحتفاظ بهما لنهائي دوري الأبطال.

وعلى جانب أخر عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اجتماعاً مع الخماسي العائد من الإعارة، وهم صلاح محسن ومحمد شريف وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.

وأخبر عبد الحفيظ اللاعبين بحاجة الفريق إليهم بعد الأداء المميز الذي قدموه مع أنديتهم في بطولة الدوري الذي انتهى بتتويج النادي الأهلي للمرة 42 في تاريخه.