مصدر لـ"الخليج 365": بنشرقي وساسي يصلان القاهرة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مراسل الخليج 365، أن ثنائي الزمالك المغربي أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي سيصلان للقاهرة، يوم السبت المقبل؛ للانضمام لتدريبات الفريق؛ استعداداً لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخضع مصطفى محمد، مهاجم الفريق لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، عقب عودته من صفوف المنتخب حيث يعاني اللاعب من إجهاد عضلي خفيف بعد مشاركته مع المنتخب في مباراتي توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وانتظم طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، عقب عودتهما من معسكر المنتخب الأول حيث خصص الجهاز الفني تدريبات خاصة للثنائي.

وانتظم في التدريبات محمد عبدالسلام مدافع الفريق عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبي؛ حيث أدى الثلاثي برنامجًا تدريبيًا خاصًا بالجري حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة.

وانتظم محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة عمرو عبدالسلام بعد عودته من صفوف المنتخب.

وأدى أبوجبل التدريبات بشكل طبيعي برفقة زملائه الحراس محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد.

وشارك محمود علاء وأحمد سيد "زيزو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى الثنائي التدريبات بشكل كامل بعد عودتهما من معسكر المنتخب الوطني حيث يؤدي علاء التدريبات الجماعية في ظل عدم مشاركته في مباراتي توجو، كما شارك زيزو في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية أمس.

شارك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في تدريبات الفريق من خلال تنفيذ إحدى الجمل التدريبية الخاصة بالتمرير القصير.

وحرص باتشيكو على المشاركة من أجل تصحيح بعض الأمور الفنية للاعبين، كما شارك محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق في التقسيمة لاعبًا.

وحصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق على راحة من تدريبات الفريق؛ وقال محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة؛ للاطمئنان عليه بشكل أكبر قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية.

وخضع إسلام جابر لاعب وسط الفريق لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك بعد مشاركته في تقسيمة الفريق وبعض الجمل التدريبية التي خضع لها الفريق في مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وينفذ جابر برنامجًا تأهيليًا في الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي لرفع حالة الإجهاد التي يعاني منها.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر.