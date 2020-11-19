إصابة كهربا بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- ريهام حمدي:

كشفت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الأهلي عن إصابة اللاعب بفيروس كورونا بعدما ظهرت نتيجة العينة التي أخذت منه اليوم الخميس.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن المسحة التي خضع لها اللاعب جاءت إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبوقير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات، فيما سينتظر النادي حالته؛ لتحديد إمكانية مشاركته في نهائي دوري الأبطال 27 نوفمبر الجاري.