وكيل بانون لمصراوي: اللاعب رفض عروضًا كثيرة بسبب الأهلي.. وسيتألق مثل بنشرقي وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن ورامي بشاي:

كشف كريم بلق وكيل أعمال المدافع المغربي بدر بانون لاعب النادي الأهلي الجديد عن تفاصيل مفاوضات القلعة الحمراء مع اللاعب قبل توقيعه لمدة 4 سنوات قادمة وظهوره في ملعب التتش عصر اليوم الخميس.

وقال بلق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": مفاوضات الأهلي مع بدر بانون لم تستغرق أكثر من 45 دقيقة وقع اللاعب بعدها على عقود رسمية مع النادي، وكان هناك ترحيب من البداية من جانب نادي الرجاء المغربي ببيعه، ولهذا تم التواصل مع أمير توفيق وإنهاء كافة الأمور".

وأضاف: "بدر بانون لديه طموحات كبيرة مع الأهلي ويأمل في أن يسهم مع الفريق في حصد المزيد من البطولات، ولهذا رفض عدة عروض من أندية قطرية وإماراتية وسعودية كانت تريد التعاقد معه في الموسم القادم".

وأتم حديثه: "أسرة بدر بانون ستتواجد معه في القاهرة خلال الأيام القادمة؛ من أجل توفير كافة سبل الراحة للاعب وحتي يستطيع التركيز بقوة مع الفريق، وهو يعتبر أن النادي الأهلي نقلة مهمة في حياته الكروية، ولديه الخبرات التي تساعده على التألق".

يذكر أن كريم بلق هو وكيل أيضًا الثنائي المغربي المحترف في نادي الزمالك أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وعن هذا قال بلق: "أعمل بشكل احترافي مع جميع الأندية، مصلحة اللاعب والنادي الأهم بالنسبة لي".

واختتم: "الدوري المصري من أقوى الدوريات في المنطقة العربية، وذلك بسبب قوة الفرق المصرية، أتوقع أن يسير بانون على درب أشرف بنشرقي مع الزمالك وكذلك الحال مع محمد أوناجم".