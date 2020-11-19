أشرف صبحي: حضور الجماهير لنهائي أفريقيا لم يُحسم.. ونعمل لخروح مباراة تليق باسم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وزير الرياضة، أشرف صبحي، إن ملف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا جاري مناقشته مع الجهات المعنية وما زال القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف صبحي، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس:"كل الأمور تسير بشكل أكثر من ممتاز على كافة الأصعدة التنظيمية للمباراة، ويتم متابعة جميع الملفات حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري".

وأتم وزير الرياضة، تصريحاته بالإشارة إلى أنه جارى التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمصري لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، داعياً الجماهير المصرية بمؤازرة وتشجيع فريقهم في المباراة وإعلاء الروح الرياضية وعدم الخروج عن النص والبعد عن التعصب الكروي:"فالفائز في النهاية سيكون فريقاً مصرياً".

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة.