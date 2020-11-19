عبدالحفيظ: الثلاثي العائد من الإعارة يخوض مران الجمعة.. ومعلول ينتظم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الثلاثي العائد من الإعارة ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الجمعة، بينما ينتظم علي معلول بداية من السبت المقبل.

وأشار مدير الكرة في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي إلى أنه اجتمع بالثلاثي العائد من فترة الإعارة قبل انطلاق مران الأهلي مساء اليوم؛ بالإضافة إلى اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق معهم.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني حدد برنامجًا تدريبيًّا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وأوضح عبدالحفيظ أن معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن كأس مصر في نهاية استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.