رسميًا .. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع ميدو جابر من المقاصة

نجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم الصفقة الرابعة عشر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في إطار خطة تدعيم الفريق في مشاركته الأولى بالمسابقة المحلية.
وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد الرسمي مع ميدو جابر قادما من نادي مصر المقاصة، حيث
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