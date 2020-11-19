ديانج يشارك بقوة في تدريبات الأهلي

شارك المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقوة في تدريبات الكرة عصر اليوم بعد انتظامه في تدريبات الفريق.
وكان اللاعب قد غادر مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام ناميبيا، متأثرًا بإصابة خفيفة قبل أن ينتظم اليوم في تدريبات الكرة
ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ8.
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